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Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Костюк осталась на прежней
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Костюк осталась на прежнейЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 8 ноября,  опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась на 15-е место.
Кроме Свитолиной в топ-100 еще три украинских теннисистки. На прежней позиции осталась Марта Костюк (50-я), на пять пунктов поднялась Ангелина Калинина (52), на три - Даяна Ястремская (97).

Во второй сотне рейтинга четыре украинских теннисистки. 19 пунктов утратила Леся Цуренко (132), 16 потеряла Катерина Козлова (145). Катарина Завацкая по-прежнему 179-я, на четыре позиции поднялась Дарья Снигур (184).

В топ-10 рейтинга также произошли изменения. Полька Ига Свёнтек стала девятой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места, а замкнула топ-10 испанка Паула Бадоса, поднявшись с 11-й позиции.   
Возглавляет мировой рейтинг по-прежнему австралийка Эшли Барти, но отрыв от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко сократился до 1452 очков.

Рейтинг WTA от 08.11.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6130
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4510
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4310
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 3760
7 (7). Онс Жабер (Тунис – 3455
8 (8). Анетт Контавейт (Эстония) – 3396
9 (10). Ига Свёнтек (Польша) - 3286
10 (11). Паула Бадоса (Испания) - 3224

15 (14). Элина Свитолина (Украина) — 2726
50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215
52 (57). Ангелина Калинина (Украина) – 1183
97 (100). Даяна Ястремская (Украина) – 789
132 (113). Леся Цуренко (Украина) – 574
145 (129). Катерина Козлова (Украина) – 593
179 (179). Катарина Завацкая (Украина) – 387
184 (188). Дарья Снигур (Украина) - 382

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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