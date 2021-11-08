Рейтинг WTA. Свитолина потеряла одну позицию, Костюк осталась на прежней

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 8 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Лучшая среди украинок Элина Свитолина потеряла одну позицию и опустилась на 15-е место.Кроме Свитолиной в топ-100 еще три украинских теннисистки. На прежней позиции осталась Марта Костюк (50-я), на пять пунктов поднялась Ангелина Калинина (52), на три - Даяна Ястремская (97).Во второй сотне рейтинга четыре украинских теннисистки. 19 пунктов утратила Леся Цуренко (132), 16 потеряла Катерина Козлова (145). Катарина Завацкая по-прежнему 179-я, на четыре позиции поднялась Дарья Снигур (184).В топ-10 рейтинга также произошли изменения. Полька Ига Свёнтек стала девятой ракеткой мира, поднявшись с 10-го места, а замкнула топ-10 испанка Паула Бадоса, поднявшись с 11-й позиции.Возглавляет мировой рейтинг по-прежнему австралийка Эшли Барти, но отрыв от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко сократился до 1452 очков.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 61303 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 47084 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 45105 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 43106 (6). Мария Саккари (Греция) – 37607 (7). Онс Жабер (Тунис – 34558 (8). Анетт Контавейт (Эстония) – 33969 (10). Ига Свёнтек (Польша) - 328610 (11). Паула Бадоса (Испания) - 3224