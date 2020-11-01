Линц. Даяна Ястремская не пробилась во второй круг

Вчера, 09:20 131 | Теннис

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



21-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 100-е место, проиграла 51-й ракетке мира, 25-летней итальянке Ясмине Паолини. Поединок продолжался 2 часа 14 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 3:6, 6:2.



Ястремская сделал три брейка, выполнила семь эйсов и совершила пять двойных ошибок. Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из 16-ти, избежала двойных ошибок на подаче, но и ни разу не подала навылет. В личном противостоянии теннисисток итальянка лидирует - 3:0.



Во втором круге Паолини сыграет против Чжэн Сайсай из Китая, которая победила француженку Клару Бюрель– 6:4, 6:1.



Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

Первый круг

Ясмине Паолини (Италия) - Даяна Ястремская (Украина) – 46:4, 3:6, 6:2

Чжэн Сайсай (Китай) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 6:1

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.21-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 100-е место, проиграла 51-й ракетке мира, 25-летней итальянке. Поединок продолжался 2 часа 14 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 3:6, 6:2.Ястремская сделал три брейка, выполнила семь эйсов и совершила пять двойных ошибок. Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из 16-ти, избежала двойных ошибок на подаче, но и ни разу не подала навылет. В личном противостоянии теннисисток итальянка лидирует - 3:0.Во втором круге Паолини сыграет противиз Китая, которая победила француженку– 6:4, 6:1.Ясмине Паолини (Италия) - Даяна Ястремская (Украина) – 46:4, 3:6, 6:2Чжэн Сайсай (Китай) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 6:1