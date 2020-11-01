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Линц. Даяна Ястремская не пробилась во второй круг
Линц. Даяна Ястремская не пробилась во второй кругВ Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

21-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 100-е место, проиграла 51-й ракетке мира, 25-летней итальянке Ясмине Паолини. Поединок продолжался 2 часа 14 минут и завершился в пользу итальянки со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Ястремская сделал три брейка, выполнила семь эйсов и совершила пять двойных ошибок. Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из 16-ти, избежала двойных ошибок на подаче, но и ни разу не подала навылет. В личном противостоянии теннисисток итальянка лидирует  - 3:0.

Во втором круге Паолини сыграет против Чжэн Сайсай из Китая, которая победила француженку Клару Бюрель– 6:4, 6:1.
     
Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард.  Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.
Первый круг
Ясмине Паолини (Италия) - Даяна Ястремская (Украина) – 46:4, 3:6, 6:2
Чжэн Сайсай (Китай) – Клара Бюрель (Франция) – 6:4, 6:1
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