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Кубок Билли Джин Кинг – Сборная Украины сыграет в квалификации с командой США
Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины сыграет в квалификации с командой США6 ноября состоялась жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 - командного чемпионата мира (турнир переименован в этом сезона, ранее – Кубок Федерации).

В жеребьевке принимали участие 18 команд (8 – победители плей-офф и еще 10 команд, которые заняли 3-12 места на розыгрыше Финала-2021.
По результатам жеребьевки сборная Украины свой матч в квалификации проведет против команды США (принимающая сторона).

Матчи Billie Jean King Cup Qualifiers пройдут в формате дома/на выезде 15-16 апреля 2022 года.

Напомним, что в квалификационную стадию следующего розыгрыша турнира украинки вышли после победы в плей-офф над командой Японии (4:0) в апреле 2021 года.

Результаты жеребьевки:
Австралия – Словакия
Италия - Франция
США – УКРАИНА
Чехия – Великобритания
Беларусь – Бельгия
Казахстан - Германия
Канада – Латвия
Нидерланды - Испания
Польша - Румыния.
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