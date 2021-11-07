Кубок Билли Джин Кинг – Сборная Украины сыграет в квалификации с командой США

7-11-2021, 20:04 172 | Теннис

6 ноября состоялась жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 - командного чемпионата мира (турнир переименован в этом сезона, ранее – Кубок Федерации).



В жеребьевке принимали участие 18 команд (8 – победители плей-офф и еще 10 команд, которые заняли 3-12 места на розыгрыше Финала-2021.

По результатам жеребьевки сборная Украины свой матч в квалификации проведет против команды США (принимающая сторона).



Матчи Billie Jean King Cup Qualifiers пройдут в формате дома/на выезде 15-16 апреля 2022 года.



Напомним, что в квалификационную стадию следующего розыгрыша турнира украинки вышли после победы в плей-офф над командой Японии (4:0) в апреле 2021 года.



Результаты жеребьевки:

Австралия – Словакия

Италия - Франция

США – УКРАИНА

Чехия – Великобритания

Беларусь – Бельгия

Казахстан - Германия

Канада – Латвия

Нидерланды - Испания

Польша - Румыния. 6 ноября состоялась жеребьевка квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 - командного чемпионата мира (турнир переименован в этом сезона, ранее – Кубок Федерации).В жеребьевке принимали участие 18 команд (8 – победители плей-офф и еще 10 команд, которые заняли 3-12 места на розыгрыше Финала-2021.По результатам жеребьевки сборная Украины свой матч в квалификации проведет против команды США (принимающая сторона).Матчи Billie Jean King Cup Qualifiers пройдут в формате дома/на выезде 15-16 апреля 2022 года.Напомним, что в квалификационную стадию следующего розыгрыша турнира украинки вышли после победы в плей-офф над командой Японии (4:0) в апреле 2021 года.Австралия – СловакияИталия - ФранцияСША –Чехия – ВеликобританияБеларусь – БельгияКазахстан - ГерманияКанада – ЛатвияНидерланды - ИспанияПольша - Румыния.