Определились все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг

5-11-2021, 16:21 240 | Теннис





В полуфинал вышли: из группы А - сборная России, из группы В - США, из группы С – Австралия, из Группы D - Швейцария.























5 ноября Россия сыграет со сборной США, а Австралия — с командой Швейцарии. Турнир завершится 6 ноября. На Кубке Билли Джин Кинг определились все полуфиналисты.В полуфинал вышли: из группы А - сборная России, из группы В - США, из группы С – Австралия, из Группы D - Швейцария.5 ноября Россия сыграет со сборной США, а Австралия — с командой Швейцарии. Турнир завершится 6 ноября.