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Париж. Победы Зверева, Медведева, Рууда и Гастона: обзор матчей третьего круга (видео)
В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters прошли матчи третьего круга.

Александр Зверев, посеянный (№4 ATP) победил болгарина Григора Димитрова (30)  –7:6(4), 6:7(3), 6:3

Действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев (2) обыграл американца Себастьян Корду (39) – 4:6, 6:1, 6:3

Норвежец Каспер Рууд (8) раз громил квалифайера из США Маркоса Гирона (57) -  6:2, 6:1

Пробившийся через квалификацию француз Юго Гастон (103) оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (35) -  6:4, 7:5.



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