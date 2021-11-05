Париж. Победы Зверева, Медведева, Рууда и Гастона: обзор матчей третьего круга (видео)

5-11-2021, 15:45 245 | Теннис / Видео

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters прошли матчи третьего круга.



Александр Зверев, посеянный (№4 ATP) победил болгарина Григора Димитрова (30) –7:6(4), 6:7(3), 6:3



Действующий чемпион турнира россиянин Даниил Медведев (2) обыграл американца Себастьян Корду (39) – 4:6, 6:1, 6:3



Норвежец Каспер Рууд (8) раз громил квалифайера из США Маркоса Гирона (57) - 6:2, 6:1



Пробившийся через квалификацию француз Юго Гастон (103) оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса (35) - 6:4, 7:5.







