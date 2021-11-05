Париж. Джокович на отказе Монфиса вышел в 1/4 финала, Зверев обыграл Димитрова, Медведев продолжает защиту титула и другие результаты

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 прошли матчи третьего круга.Первая ракетка мира серб Новак Джокович без борьбы вышел в 1/4 финала Его соперник француз Гаэль Монфис не вышел на матч.Ранее теннисисты играли друг с другом 17 раз, и французу ни разу не удалось победить Новака.За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против американца Тейлора Фритца, который был сильнее британца Кэмерона Норри (10) – 6:3, 7:6(3).Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев с трудом сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова, занимающего в рейтинге ATP 30-е место - 7:6(4), 6:7(3), 6:3. Поединок продолжался 2 часа 45 минут.В четвертьфинале Зверев встретится с норвежцем Каспером Руудом (6), который без труда обыграл американца Маркоса Гирона (Q) – 6:2, 6:1.Успешно продолжает защиту титула вторая ракетка мира Даниил Медведев. Россиянин вышел в 1/4 финала после победы над американцем Себастьяном Кордой, занимающим в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:3. За путёвку в полуфинал Медведев поспорит с Юго Гастоном (Q) из Франции, победившим испанца Карлоса Алькараса – 6:4, 7:5.Новак Джокович (Сербия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 15) – RtТейлор Фритц (США) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – 6:3, 7:6(3)Даниил Медведев (Россия, 2) – Себастьян Корда (США) – 4:6, 6:1, 6:3Юго Гастон (Франция, Q) - Карлос Алькарас (Испания) - 6:4, 7:5Александр Зверев (Германия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 16) –7:6(4), 6:7(3), 6:3Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Маркос Гирон (США, Q) - 6:2, 6:1Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Доминик Кёпфер (Германия, LL) – 4:6, 7:5, 6:2Джеймс Дакворт (Австралия) – Алексей Попырин (Австралия, Q) – 7:6(6), 6:4