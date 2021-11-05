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Париж. Джокович на отказе Монфиса вышел в 1/4 финала, Зверев обыграл Димитрова, Медведев продолжает защиту титула и другие результаты
Париж. Джокович на отказе Монфиса вышел в 1/4 финала, Зверев обыграл Димитрова, Медведев продолжает защиту титула и другие результатыВ Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 прошли матчи третьего круга.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович без борьбы вышел в 1/4 финала Его соперник француз Гаэль Монфис не вышел на матч.
Ранее теннисисты играли друг с другом 17 раз, и французу ни разу не удалось победить Новака.

За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против американца Тейлора Фритца, который был сильнее британца Кэмерона Норри (10) – 6:3, 7:6(3).

Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев с трудом сломил сопротивление болгарина Григора Димитрова, занимающего в рейтинге ATP 30-е место - 7:6(4), 6:7(3), 6:3. Поединок продолжался 2 часа 45 минут.
В четвертьфинале Зверев встретится с норвежцем Каспером Руудом (6), который без труда обыграл американца Маркоса Гирона (Q) – 6:2, 6:1.

Успешно продолжает защиту титула вторая ракетка мира Даниил Медведев. Россиянин вышел в 1/4 финала после победы над американцем Себастьяном Кордой, занимающим в мировом рейтинге 39-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:3. За путёвку в полуфинал Медведев  поспорит с Юго Гастоном (Q) из Франции, победившим испанца Карлоса Алькараса – 6:4, 7:5.

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Гаэль Монфис (Франция, 15) – Rt
Тейлор Фритц (США) – Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – 6:3, 7:6(3)

Даниил Медведев (Россия, 2) – Себастьян Корда (США) – 4:6, 6:1, 6:3
Юго Гастон (Франция, Q) - Карлос Алькарас (Испания) -  6:4, 7:5
 
Александр Зверев (Германия, 4) – Григор Димитров (Болгария, 16) –7:6(4), 6:7(3), 6:3
Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Маркос Гирон (США, Q) -  6:2, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Доминик Кёпфер (Германия, LL) – 4:6, 7:5, 6:2
Джеймс Дакворт (Австралия) – Алексей Попырин (Австралия, Q) – 7:6(6), 6:4
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