Париж. Медведев с победы приступил к защите титула, обыграв Ивашко и другие результаты

Сегодня, 11:01 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 завершились матчи второго круга.



Действующий чемпион, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стартовал с победы над белорусом Ильей Ивашко, занимающим в мировом рейтинга 46-ю позицию, со счетом 7:5, 6:4.



За полтора часа, проведенные на корте, Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из восьми сделал три эйса и совершил пять двойных ошибок. Ивашко реализовал два брейк-пайнта из трех, три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе россиянин вышел в лидеры их личного противостояния – 2:1.



В третьем круге Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой, который оказался сильнее хорвата Марина Чилича – 6:2, 6:4.



Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:5, 6:4

Себастьян Корда (США) - Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – Райлли Опелка (США) – 6:3, 6:4

Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Томми Пол (США, Q) -7:5, 7:6(4)

Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия, 8) – 7:6(1), 7:5

Гаэль Монфис (Франция, 15) – Адриано Маннарино (Франция) – 2:6, 7:6(4), 7:5

Маркос Гирон (США, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 11) – 7:6(2), 7:6(4) В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 завершились матчи второго круга.Действующий чемпион, вторая ракетка мира россиянинстартовал с победы над белорусом, занимающим в мировом рейтинга 46-ю позицию, со счетом 7:5, 6:4.За полтора часа, проведенные на корте, Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из восьми сделал три эйса и совершил пять двойных ошибок. Ивашко реализовал два брейк-пайнта из трех, три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе россиянин вышел в лидеры их личного противостояния – 2:1.В третьем круге Медведев встретится с американцем, который оказался сильнее хорвата– 6:2, 6:4.Даниил Медведев (Россия, 2) – Илья Ивашко (Беларусь) – 7:5, 6:4Себастьян Корда (США) - Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 6:4Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – Райлли Опелка (США) – 6:3, 6:4Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Томми Пол (США, Q) -7:5, 7:6(4)Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия, 8) – 7:6(1), 7:5Гаэль Монфис (Франция, 15) – Адриано Маннарино (Франция) – 2:6, 7:6(4), 7:5Маркос Гирон (США, Q) - Диего Шварцман (Аргентина, 11) – 7:6(2), 7:6(4)