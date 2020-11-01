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Париж. Зверев обыграл Лайович и вышел в третий круг на Димитрова
Париж. Зверев обыграл Лайович и вышел в третий круг на ДимитроваВ Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.

Прошлогодний финалист, четвертая ракетка мира 24-летний немец Александр Зверев в двух сетах обыграл 31-летнего серба Душана Лайовича, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).

Матч продолжался 1 час 40 минут. Зверев сделала два брейка из девяти возможных и выполнил 14 эйсов, допустив три двойные ошибки. На счету Лайовича один брейк из пяти возможных, четыре эйса и столько же двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии немецкий теннисист лидирует - 5:0.
 
За выход в четвертьфинал «Мастерса» Зверев сразится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 7:6(5)
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