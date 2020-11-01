Париж. Зверев обыграл Лайович и вышел в третий круг на Димитрова

Сегодня, 10:50 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.



Прошлогодний финалист, четвертая ракетка мира 24-летний немец Александр Зверев в двух сетах обыграл 31-летнего серба Душана Лайовича, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).



Матч продолжался 1 час 40 минут. Зверев сделала два брейка из девяти возможных и выполнил 14 эйсов, допустив три двойные ошибки. На счету Лайовича один брейк из пяти возможных, четыре эйса и столько же двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии немецкий теннисист лидирует - 5:0.



За выход в четвертьфинал «Мастерса» Зверев сразится с болгарином Григором Димитровым, который ранее



Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 7:6(5) В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.Прошлогодний финалист, четвертая ракетка мира 24-летний немецв двух сетах обыграл 31-летнего серба, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 7:6(5).Матч продолжался 1 час 40 минут. Зверев сделала два брейка из девяти возможных и выполнил 14 эйсов, допустив три двойные ошибки. На счету Лайовича один брейк из пяти возможных, четыре эйса и столько же двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии немецкий теннисист лидирует - 5:0.За выход в четвертьфинал «Мастерса» Зверев сразится с болгарином Григором Димитровым, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.Александр Зверев (Германия, 4) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 7:6(5)