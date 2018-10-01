Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в Париже

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 23-летний греквстречался с 22-летним австралийцем, занимающим в рейтинге ATP 71-е место. Стефанос сумел провести на корте лишь шесть геймов. При счёте 2:4 он отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму локтя.Теннисисты провели на корте лишь 27 минут. Циципас успел сделать два эйса, а Попырин реализовал один брейк-пойнт из трех, один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В третьем круге соперником Попырина будет его соотечественник, обыгравший итальянца(LL) – 6:3, 3:6, 6:3.Алексей Попырин (Австралия, Q) - Стефанос Циципас (Греция, 3) – 4:2 RtДжеймс Дакворт (Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия, LL) – 6:3, 3:6, 6:3