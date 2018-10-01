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Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в Париже
Стефанос Циципас снялся с «Мастерса» в ПарижеВ Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.

Третья ракетка мира, 23-летний грек Стефанос Циципас встречался с 22-летним австралийцем Алексеем Попыриным, занимающим в рейтинге ATP 71-е место. Стефанос сумел провести на корте лишь шесть геймов. При счёте 2:4 он отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму локтя.

Теннисисты провели на корте лишь 27 минут. Циципас успел сделать два эйса, а Попырин реализовал один брейк-пойнт из трех, один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

В третьем круге соперником Попырина будет его соотечественник Джеймс Дакворт, обыгравший итальянца Лоренцо Музетти (LL) – 6:3, 3:6, 6:3.
 
Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия, Q) - Стефанос Циципас (Греция, 3) – 4:2 Rt
Джеймс Дакворт (Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия, LL) – 6:3, 3:6, 6:3
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