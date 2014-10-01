Париж. Димитров обыграл Хачанова во втором круге и дроугие результаты

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.30-я ракетка мира 30-летний болгарин, посеянный под 16-м номером, одержал победу в трех cетах над 25-летним россиянином, занимающим в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 4:6, 6:2, 6:0.Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут. Димитров реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти, Хачанов – один из трех. Григор выполнил шесть эйсов и избежал двойных ошибок, а Карен десять раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии болгарин лидирует со счетом 3:0.В третьем круге соперником Димитрова будет или немец(4), илииз Сербии.Григор Димитров (Болгария, 16) – Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 6:2, 6:0Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:0Доминик Кёпфер (Германия, LL) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) – 6:3, 7:5Джеймс Дакворт Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия, LL) – 6:3, 3:6, 6:3Юго Гастон (Франция, Q) - Пабло Карренбо-Буста (Испания, 12) – 6:7(3), 6:4, 7:5