Рублёв был оштрафован на очко в матче с Фритцем на «Мастерсе» в Париже

Вчера, 16:56 76 | Теннис



That's one way to destroy a racquet 😵#RolexParisMasters | @AndreyRublev97 pic.twitter.com/WcMawBUcMO — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2021

Россиянин остался недоволен решением судьи и решил его оспорить: «я же не испортил корт, я лишь навредил себе». Судья, впрочем, был непреклонен: «Я не говорил, что ты испортил корт. Для получения предупреждения достаточно сломать ракетку».



В следующем раунде Фритц встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Райлли Опелка (США). Российский теннисист Андрей Рублёв в ходе матча против американца Тейлора Фритца ( 5:7, 6:7(2) ) на «Мастерсе» в Париже сломал ракетку об ногу, за что был оштрафован на розыгрыш. Учитывая то, что инцидент случился на тай-брейке второго сета, штраф превратился в набранное американцем очко — счёт стал 5:1 в его пользу.Россиянин остался недоволен решением судьи и решил его оспорить: «я же не испортил корт, я лишь навредил себе». Судья, впрочем, был непреклонен: «Я не говорил, что ты испортил корт. Для получения предупреждения достаточно сломать ракетку».В следующем раунде Фритц встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Райлли Опелка (США).

По материалам: Чемпионат