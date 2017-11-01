Рублёв проиграл Фритцу на старте «Мастерса» в Париже

Теннис. Masters - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €2 603 700. Одиночный разряд. 56 участников.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters с призовым фондом €2 603 700 проходят матчи второго круга.Шестая ракетка мира 24-летнийроссиянин, посеянный под пятым номером, потерпел поражение от своего ровесника из США, занимающего в рейтинге ATP 26-е место. Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу американца со счетом 7:5, 7:6(2).Рублёв не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, девять раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. Фритц сделал один брейк, одиннадцать эйсов и допустил одну двойную ошибку. После этой победы американец стал лидером их личного противостояния – 3:2.В третьем круге соперником Фритца станет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания, 10) – Райлли Опелка (США).Тейлор Фритц (США) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 7:5, 7:6(2)