Украина узнает соперника по квалификации Кубка Билли Джин Кинг 6 ноября

6 ноября женская сборная Украины по теннису узнает своего соперника по квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 - командном чемпионате мира (турнир переименован в этом сезона, ранее – Кубок Федерации).Напомним сборная Украины пробилась в этот этап соревнований после победы в плей-офф над командой Японии (4:0) в апреле 2021 года.В жеребьевке примут участие 18 команд (8 – победители плей-офф и еще 10 команд, которые займут 3-12 места на розыгрыше Финала, который 1-7 ноября проходит в Праге (Чехия).Матчи квалификации пройдут в формате домашних и выездных встреч. Победители квалификации сыграют в Финале Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году.