Джокович прокомментировал выход в третий круг турнира в Париже

Вчера, 12:34 108 | Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович, который вышел в третий круг турнира в Париже, прокомментировал свою победу. Во втором круге он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом



«Приятно было вернуться на корт после почти двух месяцев без соревновательной практики, — приводит слова Новака Джоковича издание Tennis World USA. - Я не ожидал ничего такого, но понимал, что будет нелегко. Мартон — очень талантливый игрок. Классный матч. Я долго не мог сделать брейк — он действовал очень точно, и мы оба играли на пределе.



Для меня это отличный первый матч, я очень доволен. Теперь надо проводить больше времени на корте, находить нужную интенсивность и зарабатывать очки. Чем больше матчей я проведу, тем лучше стану играть».



Сербский теннисист Новак Джокович, который вышел в третий круг турнира в Париже, прокомментировал свою победу. Во втором круге он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 4:6, 6:3 «Приятно было вернуться на корт после почти двух месяцев без соревновательной практики, — приводит слова Новака Джоковича издание Tennis World USA. - Я не ожидал ничего такого, но понимал, что будет нелегко. Мартон — очень талантливый игрок. Классный матч. Я долго не мог сделать брейк — он действовал очень точно, и мы оба играли на пределе.Для меня это отличный первый матч, я очень доволен. Теперь надо проводить больше времени на корте, находить нужную интенсивность и зарабатывать очки. Чем больше матчей я проведу, тем лучше стану играть».