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Cвитолина: Cчастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину
Первая ракетка Украины 29-летняя Элина Свитолина поделилась эмоциями после открытия именной звезды в Киеве и получения «Ордена княгини Ольги» III степени.

«Сегодня был невероятный день. Имела честь получить государственную награду – «Орден княгини Ольги» III степени и присутствовать на открытии своей звезды на Площади звезд в Киеве.

Такие награды для нас, спортсменов, имеют большое значение. Это мотивация, благодарность и уверенность.

Я благодарна своей семье, команде и болельщикам и счастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину», – написала Свитолина в инстаграме.



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