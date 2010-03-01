Cвитолина: Cчастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину

Вчера, 12:29 108 | Теннис





«Сегодня был невероятный день. Имела честь получить государственную награду – «Орден княгини Ольги» III степени и присутствовать на открытии своей звезды на Площади звезд в Киеве.



Такие награды для нас, спортсменов, имеют большое значение. Это мотивация, благодарность и уверенность.



Я благодарна своей семье, команде и болельщикам и счастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину», – написала Свитолина в

View this post on Instagram A post shared by Elina Monfils (@elisvitolina)





Первая ракетка Украины 29-летняя Элина Свитолина поделилась эмоциями после открытия именной звезды в Киеве и получения «Ордена княгини Ольги» III степени.«Сегодня был невероятный день. Имела честь получить государственную награду – «Орден княгини Ольги» III степени и присутствовать на открытии своей звезды на Площади звезд в Киеве.Такие награды для нас, спортсменов, имеют большое значение. Это мотивация, благодарность и уверенность.Я благодарна своей семье, команде и болельщикам и счастлива быть среди тех, кто своими достижениями прославляет Украину», – написала Свитолина в инстаграме