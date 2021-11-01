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Рейтинг ATP. Марченко потерял четыре позиции, Стаховский на две поднялся
Рейтинг ATP. Марченко потерял четыре позиции, Стаховский на две поднялсяМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 1 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Итальянец Янник Синнер стал девятой ракеткой мира, поднявшись на две позиции. Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних местах.
Возглавляет мировую классификацию  серб Новак Джокович, но отрыв от россиянина Даниила Медведева сократился до 800 очков.
Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира поляк Хуберт Хуркач.

Украинец Илья Марченко потерял четыре пункта и опустился на 155-е место. На две позиции поднялся Сергей Стаховский (227-й), два пункта потерял  Виталий Сачко (246-й).
 
Рейтинг ATP от 01.11.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10340 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9540
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 7840
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7180
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5635
6 (6). Андрей Рублев (Россия) – 5150
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4769
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3670
9 (11). Янник Синнер (Италия) – 3395
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3366

154 (150). Илья Марченко (Украина) – 435
227 (229). Сергей Стаховский (Украина) – 281
246 (244). Виталий Сачко (Украина) - 238

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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