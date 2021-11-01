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Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-10, Костюк поднялась на пять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-10, Костюк поднялась на пять позицийЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 1 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В топ-10 рейтинга произошли изменения. На один пункт вверх поднялись Мария Саккари (6-я) из Греции и Онс Жабер (7) из Туниса. Впервые в карьере поднялась в топ-10 и стала восьмой ракеткой мира эстонка Анетт Контавейт. На три позиции поднялась немка Анжелика Кербер (9).
Возглавляет зачет по-прежнему австралийка Эшли Барти, но отрыв от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко сократился до 1551 очка.
 
Украинка Элина Свитолина покинула первую десятку рейтинга впервые с мая 2017 года и опустилась на 14-е место. Впервые с 2016 года Элина не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.
Кроме Свитолиной в топ-100 еще три  украинских теннисистки. На пять пунктов поднялась Марта Костюк (50), на два – Ангелина Калинина (57). Даяна Ястремская, потеряв 21 позицию, замкнула топ-100.
 
Во второй сотне рейтинга четыре украинских теннисистки. На 14 позиций поднялась Леся Цуренко и теперь занимает 113-е место, на две строчки поднялась Катерина Козлова (129). Восемь пунктов потеряла Катарина Завацкая (179), четыре - Дарья Снигур (188).

Рейтинг WTA от 01.11.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7701 очко
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6150
3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708
4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4695
5 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425
6 (7). Мария Саккари (Греция) – 3985
7 (8). Онс Жабер (Тунис – 3455
8 (14). Анетт Контавейт (Эстония) – 3416
9 (12). Анжелика Кербер (Германия) – 3320
10 (11). Ига Свёнтек (Польша) - 3306

14 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3016
50 (55). Марта Костюк (Украина) – 1215
57 (59). Ангелина Калинина (Украина) – 1135
100 (79). Даяна Ястремская (Украина) – 798
113 (127). Леся Цуренко (Украина) – 667
129 (132). Катерина Козлова (Украина) – 593
179 (171). Катарина Завацкая (Украина) – 401
188 (184). Дарья Снигур (Украина) - 379

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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