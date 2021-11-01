Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-10, Костюк поднялась на пять позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 1 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В топ-10 рейтинга произошли изменения. На один пункт вверх поднялись Мария Саккари (6-я) из Греции и Онс Жабер (7) из Туниса. Впервые в карьере поднялась в топ-10 и стала восьмой ракеткой мира эстонка Анетт Контавейт. На три позиции поднялась немка Анжелика Кербер (9).Возглавляет зачет по-прежнему австралийка Эшли Барти, но отрыв от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко сократился до 1551 очка.Украинка Элина Свитолина покинула первую десятку рейтинга впервые с мая 2017 года и опустилась на 14-е место. Впервые с 2016 года Элина не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.Кроме Свитолиной в топ-100 еще три украинских теннисистки. На пять пунктов поднялась Марта Костюк (50), на два – Ангелина Калинина (57). Даяна Ястремская, потеряв 21 позицию, замкнула топ-100.Во второй сотне рейтинга четыре украинских теннисистки. На 14 позиций поднялась Леся Цуренко и теперь занимает 113-е место, на две строчки поднялась Катерина Козлова (129). Восемь пунктов потеряла Катарина Завацкая (179), четыре - Дарья Снигур (188).1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7701 очко2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 61503 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 47084 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 46955 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 44256 (7). Мария Саккари (Греция) – 39857 (8). Онс Жабер (Тунис – 34558 (14). Анетт Контавейт (Эстония) – 34169 (12). Анжелика Кербер (Германия) – 332010 (11). Ига Свёнтек (Польша) - 3306