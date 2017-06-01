Клуж-Напока. Анетт Контавейт обыграла в финале Симону Халеп

Клуж-Напоке (Румыния) на турнир категории WTA 250 – Transylvania Open в одиночном разряде прошел финальный матч.14-я ракетка мира, 25-летняя эстонкапосеянная под вторым номером, нанесла поражение лидеру посева 30-летней румынке, занимающей в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:2, 6:3.Матч продолжался 1 час 10 минут. Контавейт выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. На счету победительницы два эйса и одна двойная ошибка, а Халеп три раза подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. В личном противостоянии теннисисток лидером осталась румынка – 3:2.Контавей выиграла четвертый титул в сезоне и пятый в карьере. Неделю назад Анетт завеовала Кубок Кремля.За победу в Клуж-Напоке Контавейт получит 280 рейтинговых очков и $ 29,200 призовых.