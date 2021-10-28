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Клуж-Напока-2. Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли в 1/4 финала в парном турнире
Клуж-Напока-2. Людмила Киченок и Марта Костюк выбыли в 1/4 финала в парном турниреВ Клуж-Напоке (Румыния) на турнире категории WTA 250 - Transylvania Open в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинки Людмила Киченок (№38 WTA в парном разряде) и Марта Костюк (105) уступили россиянке Нателе Дзаломилде (82) и словенке Кайе Юван (190) со счетом 4:6, 6:3, 7:10.

За 1 час 22 минуты игрового времени соперницы взяли по две подачи друг друга. Киченок и Костюк выполнили три эйса и допустили две двойные ошибки, а Дзаломидзе и Юван пять раз подали  навылет и допустили столько же двойных ошибок.   

В полуфинале турни ра соперницами Дзаломидзе и Юван будут вторые сеяные сербка Александра Крунич (44) и Лесли Керкхове (81) из Нидерландов.








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