Клуж-Напока-2. Марта Костюк вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA 250 - Transylvania Open. Клуж-Напока (Румыния). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 32 участницы.

Клуж-Напоке (Румыния) на турнир категории WTA 250 - Transylvania Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.55-я ракетка мира, 19-летняя украинка, посеянная под шестым номером, одержала победу над 31-летней немкой, занимающей в мировом рейтинге 202-е место, со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 11 минут. Костюк взяла четыре подачи соперницы и упустила две своих. Марта выполнила пять эйсов и допустила лишь одну двойную ошибку, а Мона один раз подала навылет и семь раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал турнира Костюк поспорит с или с третьей сеяной британкой Эммой Радукану, или с румынкой Аной Богдан.Марта Костюк (Украина, 6) – Мона Бартель (Германия) – 6:4, 6:4