Клуж-Напока-2. Цуренко вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA 250 - Transylvania Open. Клуж-Напока (Румыния). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Клуж-Напоке (Румыния)) на турнир категории WTA 250 – Transylvania Open в одиночном разряде проходят матчи второго круга.127-я ракетка мира, 30-летняя украинкав матче против 22-летней россиянки, занимающей в рейтинге WTA 146-е место, одержала победу со счетом 6:2, 7:5.За 1 час 52 минуты, проведенные на корте, Цуренко сделала пять брейков и упустила две свои подачи. Навылет соперницы не подавали, при этом Леся допустила две двойные ошибки, а Гасанова – 16. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в полуфинал турнира Цуренко поспорит с победительницей матча Ребекка Петерсон (Швеция) – Ирина Бара (Румыния, WC).Леся Цуренко (Украина, Q) – Анастасия Гасанова (Россия, Q) – 6:2, 7:5