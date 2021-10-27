Курмайёр. Надежда Киченок и Ралука Олару проиграли на старте парного турнира

В Курмайёре (Италия) на турнире категории WTA 250 - Courmayeur Ladies Open 2021 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№34 WTA в парном разряде) и румынка(36), посеянные под вторым номером, уступили американке(98) и польке(119) со счетом 6:4, 3:6, 8:10.За 1 час 35 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по три подачи друг друга. Киченок и Олару выполнили один эйс и совершили пять двойных ошибок. Нил и Росольска ни разу не подали навылет и семь раз ошиблись на подаче.