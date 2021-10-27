Клуж-Напока-2. Людмила Киченок и Марта Костюк стартовали с победы в парном турнире

В Клуж-Напоке (Румыния) на турнире категории WTA 250 - Transylvania Open в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(№38 WTA в парном разряде) и Марта Костюк (105) стартовали с победы над посеянными под четвертым номером(83) из Казахстана и норвежкой(61) со счетом 6:0, 5:7, 12:10.Матч длился 1 час 26 минут. За это время Киченок и Костюк сделали пять бюрейков, четыре эйса и допустили шесть двойных ошибок. На счету их соперниц три брейка и четыре двойные ошибки при отсутствии эйсов.В 1/4 финала Киченок и Костюк сыграют с россиянкой Нателой Дзаломилде (82) и словенкой Кайей Юван (190).