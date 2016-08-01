Тенерифе. Людмила Киченок и Марта Костюк вышли в финал в парном разряде

В Тенерифе (Испания) на турнире категории WTA 250- Tenerife Ladies Open в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Посеянные под третьим номером украинки(№39 WTA в парном разряде) и(115) уверенно обыграли россиянку(36) и(139) из Черногории со счетом 6:3, 6:3.Матч длился 1 час 13 минут. Киченок и Костюк реализовали три брейк-пойнта из шести и не позволили соперницам реализовать ни одного брейк-пойнта из семи. Людмила и Марта выполнили три эйса и допустили три двойные ошибки, а Хромачева и Ковинич один раз подали навылет и дважды ошиблись на подаче.В финале Киченок и Костюк предстоит встретится или со вторыми сеяными японкой Эри Ходзуми (75) и Чжан Шуай (55) из Китая, или с четвертыми сеяными австралийкой Эллен Перес (45) и норвежкой Ульрикке Эйкери (72).