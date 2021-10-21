Тенерифе. Людмила Киченок и Марта Костюк вышли в полуфинал в парном разряде

В Тенерифе (Испания) на турнире категории WTA 250- Tenerife Ladies Open в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Посеянные под третьим номером украинки(№39 WTA в парном разряде) и(115) одержали победу над венгерским дуэтом(135) /(183) со счетом 6:1, 3:6, 10:7.Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинки сделали четыре брейка из 13-ти возможных, один раз подали навылет и совершили пять двойных ошибок. Бондар и Галфи реализовали три брейк-пойнта из восьми, выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче.За выход в финал турнира Надежда и Марта сразятся или с первыми сеяными Дарьей Юрак (13) из Хорватии и словенкой Андреей Клепач (28), или с россиянкой Ириной Хромачевой (366) и Данкой Ковинич (139) из Черногории.