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Тенерифе. Людмила Киченок и Марта Костюк вышли в полуфинал в парном разряде
Тенерифе. Свитолина проиграла в первом круге 63-й ракетке мираВ Тенерифе (Испания) на турнире категории  WTA 250- Tenerife Ladies Open в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Посеянные под третьим номером украинки Людмила Киченок (№39 WTA в парном разряде) и Марта Костюк (115) одержали победу над венгерским дуэтом Анна Бондар (135) / Далма Галфи (183) со счетом 6:1, 3:6, 10:7.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинки сделали четыре брейка из 13-ти возможных, один раз подали навылет и совершили пять двойных ошибок. Бондар и Галфи реализовали три брейк-пойнта из восьми, выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче.

За выход в финал турнира Надежда и Марта сразятся или с первыми сеяными Дарьей Юрак (13) из Хорватии и словенкой Андреей Клепач (28), или с россиянкой Ириной Хромачевой (366)  и Данкой Ковинич (139) из Черногории.
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