На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Томлянович в 1/8 финала, Крейчикова проиграла Бадосе и другие результаты
Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Томлянович в 1/8 финала, Крейчикова проиграла БадосеВ Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории  WTA 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

15-я ракетка мира, 33-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под десятым номером, вышла в 1/4 финала после победы над 28-летней австралийкой Айлой Томлянович, занимающей в рейтинге WTA 47-е место, со счетом 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Кербер взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Анжелика выполнила один эйс и избежала двойных ошибок. Томлянович два раза подала навылет и совершила пять двойных. Это была третья победа немки в трех встречах с австралийкой.

За выход в полуфинал турнира Кербер сыграет против испанки Паолы Бадосы (21), которая выбила из борьбы третью сеяную чешку Барбору Крейчикову – 6:1, 7:5.

Теннис. WTA 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $8,359,455. Одиночный разряд. 96 участниц.
Четвертый круг
Анжелика Кербер (Германия, 10) –Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1
Паула Бадоса (Испания, 21) - Барбора Крейчикова (Чехия, 3) – 6:1, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 18) – Беатриса Хаддад-Майа (Бразилия, LL) – 6:0, 6:2
Онс Жабер (Тунис, 12) – Анна Калинская (Россия, Q) – 6:2, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/8 финала, обыграв Касаткину
Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал
Индиан-Уэллс. Касаткина разгромила Кербер и вышла в полуфинал
Индиан-Уэллс. Кербер победила Соболенко и встретится с Винус Уильямс в 1/4 финала
Индиан-Уэллс. Кербер проиграла Весниной и не сыграет с Винус Уильямс &#188; финала
Индиан-Уэллс. Андрееску победила Кербер в финале
Индиан-Уэллс. Даяна Ястремская выбыла во втором круге
Индиан-Уэллс. Кербер вышла в 1/8 финала, Халеп зачехлила ракетку
 
 
 

Последние новости спорта

09:16

Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Томлянович в 1/8 финала, Крейчикова проиграла Бадосе и другие результаты 20 | Теннис

09:03

Индиан-Уэллс. Остапенко победила Свёнтек: обзор матча четвертого круга (видео) 31 | Теннис / Видео

08:55

Индиан-Уэллс. Остапенко обыграла Свёнтек в 1/8 финала, Фернандес проиграла Роджерс 35 | Теннис

07:59

Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Пегуле: обзор матча четвертого круга (видео) 46 | Теннис / Видео

07:50

Индиан-Уэллс. Свитолина разгромно проиграла Пегуле в 1/8 финала, Азаренко победила Саснович 54 | Теннис

16:18

Феттель допустил исчезновение Ф1 и назвал ее моторы бесполезными 96 | Формула-1

13:50

Фьюри нужны победы и над Усиком, и над Джошуа — главред The Ring 129 | Бокс

13:40

Андре Уорд: Фьюри уже всем всё доказал. У него почти не осталось серьёзных вызовов 123 | Бокс

13:29

Отец Тайсона Фьюри: У сына остался только один соперник — это Усик 136 | Бокс

13:19

Уайт: Уайлдера так избили, он вполне может на этом закончить карьеру 121 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Остапенко победила Свёнтек: обзор матча четвертого круга (видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Пегуле: обзор матча четвертого круга (видео)

Индиан-Уэллс. Победы Медведева, Рууда и Хуркача, поражения Шаповалова и Рублёва: обзор матчей третьего круга (видео)

Индиан-Уэллс. Каролина Плишкова проиграла Беатрисе Хаддад-Майе: обзор матча третьего круга (видео)

Индиан-Уэллс. Контавейт обыграла Андрееску: обзор матча третьего круга (видео)

Индиан-Уэллс. Лейла Фернандес обыграла Анастасию Павлюченкову: обзор матча третьего круга (видео)

Индиан-Уэллс. Азаренко обыграла Квитову: обзор матча третьего круга (видео)



 

Топ-новости недели

Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции
Фьюри нокаутировал Уайлдера, при этом оба падали на канвас (+Видео нокаута)
Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала во втором круге с победы
Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России
Александр Усик отобрал титулы у Энтони Джошуа




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2021 (106)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)
Май 2021 (546)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.