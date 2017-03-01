Индиан-Уэллс. Кербер обыграла Томлянович в 1/8 финала, Крейчикова проиграла Бадосе и другие результаты

Теннис. WTA 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $8,359,455. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории WTA 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.15-я ракетка мира, 33-летняя немка, посеянная под десятым номером, вышла в 1/4 финала после победы над 28-летней австралийкой, занимающей в рейтинге WTA 47-е место, со счетом 6:4, 6:1.Матч продолжался 1 час 26 минут. Кербер взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Анжелика выполнила один эйс и избежала двойных ошибок. Томлянович два раза подала навылет и совершила пять двойных. Это была третья победа немки в трех встречах с австралийкой.За выход в полуфинал турнира Кербер сыграет против испанки(21), которая выбила из борьбы третью сеяную чешку– 6:1, 7:5.Анжелика Кербер (Германия, 10) –Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1Паула Бадоса (Испания, 21) - Барбора Крейчикова (Чехия, 3) – 6:1, 7:5Анетт Контавейт (Эстония, 18) – Беатриса Хаддад-Майа (Бразилия, LL) – 6:0, 6:2Онс Жабер (Тунис, 12) – Анна Калинская (Россия, Q) – 6:2, 6:2