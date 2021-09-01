Индиан-Уэллс. Остапенко победила Свёнтек: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 09:03 9 | Теннис / Видео





Теннисистка из Латвии Елена Остапенко (№29 WTA) обыграла польку Игу Свёнтек (№4 WTA) со счетом



В Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории WTA 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходили матчи четвертого круга.Теннисистка из Латвии(№29 WTA) обыграла польку(№4 WTA) со счетом 6:4, 6:3 . Поединок продолжался 1 час 33 минуты. В личном противостоянии теннисисток лидирует Остапенко – 2:0.