Индиан-Уэллс. Остапенко обыграла Свёнтек в 1/8 финала, Фернандес проиграла Роджерс

Теннис. WTA 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $8,359,455. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории WTA 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.24-летняя представительница Латвии(24), занимающая в мировом рейтинге 29-е место, нанесла поражение четвертой ракетке мира, 20-летней польке, посеянной под вторым номером, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 33 минуты игрового времени Остапенко реализовала четыре брейк-пойнта из семи, ни разу не подала навылет и один раз ошиблась при подаче. На счету Свёнтек два брейка из восьми возможных, три эйса и три двойные ошибки. В личном противостоянии теннисисток лидирует латвийка – 2:0.В четвертьфинале соперницей Остапенко будет американка, которая оказалась сильнее канадки(23) – 2:6, 6:1, 7:6(4).Елена Остапенко (Латвия, 24) – Ига Свёнтек (Польша, 2) – 6:4, 6:3Шелби Роджерс (США) – Лейла Фернандес (Канада, 23) – 2:6, 6:1, 7:6(4)