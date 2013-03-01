Индиан-Уэллс. Свитолина разгромно проиграла Пегуле в 1/8 финала, Азаренко победила Саснович

Теннис. WTA 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $8,359,455. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории WTA 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Седьмая ракетка мира, 27-летняя украинка, посеянная под четвертым номером, потерпела разгромное поражение от 27-летней американки(19), занимающей в рейтинге WTA 24-е место. Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:1.За время, проведенное на корте, Свитолина не сумела заработать ни одного брейк-пойнта, три раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. На счету Пегулы пять брейков из 14-ти возможных, три эйса и одна двойная ошибка. Американка стала лидером их личного противостояния – 2:1.В четвертьфинале соперницей Пегулы будет белоруска(27), которая была сильнее своей соотечественницы– 6:3, 6:4.Джессика Пегула (США, 19) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 6:1, 6:1Виктория Азаренко (Беларусь, 27) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 6:4