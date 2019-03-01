Индиан-Уэллс. Медведев и Димитров встретятся в 1/8 финала и другие результаты

Теннис. ATP. Masters - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд $8,359,455. 96 участников.

В Индиан Уэллсе (США) на турнире ATP категории Masters - BNP Paribas Open c призовым фондом $8,359,455 в одиночном разряде проходять матчи третьего круга.Лидер посева, вторая ракетка мира 25-летний россиянинв двух сетах обыграл 29-летнего серба(27), занимающего в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 6:2, 7:6(1).Теннисисты провели на корте полтора часа. За это время Медведев выиграл четыре гейма на подаче Краиновича и проиграл два на своей. На счету Даниила четыре эйса и три двойные ошибки, а соперник на подаче не ошибался, но и навылет ни разу не подал.За выход в 1/4 финала Медведев сразится с болгарином(23), который оказался сильнее американца(16) – 6:3, 6:4.Даниил Медведев (Россия, 1) – Филип Краинович (Сербия, 27) – 6:2, 7:6(1)Григор Димитров (Болгария, 23) – Райлли Опелка (США, 16) – 6:3, 6:4Аслан Карацев (Россия, 19) – Денис Шаповалов (Канада, 9) – 7:5, 6:2Хуберт Хуркач (Польша, 8) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:2Томми Пол (США) – Андрей Рублёв (Россия, 4) – 6:4, 3:6, 7:5Кэмерон Норри (Великобритания, 21) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) – 6:4, 5:7, 6:3Диего Шварцман (Аргентина, 11) – Даниэль Эванс (Великобритания, 18) – 5:7, 6:4, 6:0Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, 26) – 6:7(4), 6:4, 6:4