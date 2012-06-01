Полиция расселила Ника Кирьоса и его девушку в отдельные номера отеля после их перепалки

Фото: Instagram.com/k1ngkyrg1os

Сотрудники полиции Южной Австралии были вынуждены перевести австралийского теннисиста Ника Кирьоса и его девушку, проходящих карантин в отеле, в отдельные номера после того, как пара вступила в жаркую словесную перепалку, сообщает The Sydney Morning Herald.После нескольких месяцев совместных поездок Кирьос и его подруга Кьяра Пассари вернулись в Австралию после участия австралийца в Кубке Лэйвера в бостонском TD Garden. Но в четверг в отеле в Аделаиде (Австралия) пара вступила в словесную перепалку, которая привела к вызову полиции.«Во второй половине дня в четверг, 7 октября 2021 года, полиция была предупреждена о словесной ссоре между двумя жителями отеля. Было проведено расследование, никаких правонарушений выявлено не было, и теперь обе стороны проведут остаток своего карантина в отдельных номерах», — говорится в заявлении полиции.У Кирьоса и Пассари непростые отношения, это не первый случай, когда пара была вовлечена в публичную вражду. Перед Открытым чемпионатом Австралии 2021 года Пассари выражала гнев на Киргиоса в «Инстаграме». Затем Киргиос удалил несколько фотографий с ней в своём профиле. Пассари была постоянной темой на всех пресс-конференциях Открытого чемпионата Австралии. Теннисист написал её имя на камере после победы в Мельбурн-парке.После относительно успешных выступлений на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне форма Кирьоса пошатнулась. Он выиграл свой первый матч после Уимблдона в июле — против южноафриканца Кевина Андерсона, но с тех пор проигрывал все одиночные поединки, в которых участвовал. Пять поражений подряд привели к тому, что его мировой рейтинг опустился до 97-й строчки.Он вернулся домой после Кубка Лэйвера и взял паузу до конца года, чтобы восстановиться после травмы колена. Спортсмен планирует вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.