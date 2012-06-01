На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Полиция расселила Ника Кирьоса и его девушку в отдельные номера отеля после их перепалки
Полиция расселила Ника Кирьоса и его девушку в отдельные номера отеля после их перепалкиФото: Instagram.com/k1ngkyrg1os

Сотрудники полиции Южной Австралии были вынуждены перевести австралийского теннисиста Ника Кирьоса и его девушку, проходящих карантин в отеле, в отдельные номера после того, как пара вступила в жаркую словесную перепалку, сообщает The Sydney Morning Herald.

После нескольких месяцев совместных поездок Кирьос и его подруга Кьяра Пассари вернулись в Австралию после участия австралийца в Кубке Лэйвера в бостонском TD Garden. Но в четверг в отеле в Аделаиде (Австралия) пара вступила в словесную перепалку, которая привела к вызову полиции.

«Во второй половине дня в четверг, 7 октября 2021 года, полиция была предупреждена о словесной ссоре между двумя жителями отеля. Было проведено расследование, никаких правонарушений выявлено не было, и теперь обе стороны проведут остаток своего карантина в отдельных номерах», — говорится в заявлении полиции.

У Кирьоса и Пассари непростые отношения, это не первый случай, когда пара была вовлечена в публичную вражду. Перед Открытым чемпионатом Австралии 2021 года Пассари выражала гнев на Киргиоса в «Инстаграме». Затем Киргиос удалил несколько фотографий с ней в своём профиле. Пассари была постоянной темой на всех пресс-конференциях Открытого чемпионата Австралии. Теннисист написал её имя на камере после победы в Мельбурн-парке.

После относительно успешных выступлений на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне форма Кирьоса пошатнулась. Он выиграл свой первый матч после Уимблдона в июле — против южноафриканца Кевина Андерсона, но с тех пор проигрывал все одиночные поединки, в которых участвовал. Пять поражений подряд привели к тому, что его мировой рейтинг опустился до 97-й строчки.

Он вернулся домой после Кубка Лэйвера и взял паузу до конца года, чтобы восстановиться после травмы колена. Спортсмен планирует вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в следующем году.
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Борна Чорич не пустил Ника Кирьоса в 1/4 финала на «Мастерсе» в Майами
Australian Open. Бердых сломил сопротивление Кирьоса
Надаль разгромил Кирьоса в финале турнира ATP в Пекине
Арестован корейский фанат за угрозу взорвать посольство Австралии
Индиан-Уэллсе. Федерер на отказе Кирьоса вышел в полуфинал
Парижская полиция нашла часы, украденные у Надаля
Australian Open. Надаль переиграл Кирьоса и в 1/4 финала встретится с Тимом
Марсель. Цонга победил Симона и стал соперником Кирьоса по полуфиналу
 
 
 

Последние новости спорта

18:32

Просили Лопеса отказаться от титула, бой с Камбососом — фигня. Боб Арум о планах на Теофимо 74 | Бокс

18:25

Боб Арум высказался об ускользающем реванше Ломаченко с Лопесом 72 | Бокс

18:11

Энди Маррею вернули пропавшее обручальное кольцо 56 | Теннис

18:05

Полиция расселила Ника Кирьоса и его девушку в отдельные номера отеля после их перепалки 62 | Теннис

17:29

Индиан-Уэллс. Из четырех украинских теннисисток две вышли во второй круг 62 | Теннис

16:43

Бернард Хопкинс дал прогноз на бой Фьюри – Уайлдер: Сперва он пройдет через ад 81 | Бокс

16:31

Формула-1. Гран-при Турции: Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов 73 | Формула-1

16:11

Эдди Хирн отреагировал на предложение Фьюри подготовить Джошуа к реваншу с Усиком 78 | Бокс

16:06

Тайсон Фьюри предложил Джошуа тренерские услуги перед реваншем с Усиком 76 | Бокс

15:57

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик - Джошуа 78 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Виталий Кличко вручил Усику символический пояс WBC (фото, видео)

Усик вернулся в Украину (Видео)

Кубок Лэйвера. Сборная Европы выигрывает у сборной Мира 3:1 после первого дня (+Видео)

Джошуа vs Усик: дуэль взглядов (видео)

Усик поразил в Лондоне ярким прикидом и украи́нским языком (видео)

Усик и Джошуа провели открытые тренировки (Видео)

Болид Ферстаппена приземлился на Mercedes Хэмилтона после аварии на Гран-при Италии (Видео)



 

Топ-новости недели

Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России
Александр Усик отобрал титулы у Энтони Джошуа
Джошуа и Усик взвесились: результаты, фото, видео
Сборная Украины – третья на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене
Людмила Лузан – серебряный призер ЧМ в каноэ-одиночке на 500 м




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2021 (13)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)
Май 2021 (546)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.