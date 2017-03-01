Индиан-Уэллс. Из четырех украинских теннисисток две вышли во второй круг

Теннис. WTA 1000 - BNP Paribas Open. Индиан-Уэллс (США). Хард. Призовой фонд фондом $8,359,455. Одиночный разряд. 96 участниц.

В Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории WTA 1000 - BNP Paribas Open с призовым фондом $8,359,455в одиночном разряде завершились матчи первого круга.75-я ракетка мира, 21-летняя украинкастартовала с победы над 18-летней француженкой(WC), занимающей в рейтинге WTA 374-ю строчку, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 33 минуты игрового времени Ястремская реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Жакемо – три из семи. Даяна ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок, против четырех эйсов и четырех двойных у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге Ястремская встретится с испанкой, которая получила 21-й номер посева и первый круг пропускает.Успешно преодолела барьер первого круга и, которая в трех сетах победилаиз Китай – 6:3, 1:6, 6:3.Следующей соперницей Костюк будет посеянная под 11-и номером румынка, для которой матч второго круга будет стартовым.К сожалению две украинки не смогли пробиться во второй круг.проиграла американке– 6:7(2), 2:6, а прошедшая через квалификациюуступила россиянке– 4:6, 6:7(6).Отметим, что в соревнованиях принимает участие еще одна украинка –, которая посеяна под четвертым номером и начнет выступление во втором круге, где ее соперницей будет чешка, победившая американкуWC) – 6:2, 7:6.Даяна Ястремская (Украина) – Эльза Жакемо (Франция, WC) – 6:2, 6:4Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 1:6, 6:2Шелби Роджерс (США) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:6(2), 6:2Людмила Самсонова (Россия) - Катерина Козлова (Украина, Q) – 6:4, 7:6(6)