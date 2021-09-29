Чикаго-2. Элина Свитолина стартовала с победы



Теннис. WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic. Чикаго (США). Хард. Призовой фонд 565,530. Одиночный разряд. 64 участницы.

В Чикаго (США) на турнире категории WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic с призовым фондом 565,530 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.27-летняя украинка, посеянная под первым номером, стартовала с победы над 20-летней американкой, занимающей в рейтитнге WTA 82-е место, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 20 минут, проведенные на корте, Свитолина сделала пять брейков из семи возможных, выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки. На счету Анисимовой один эйс и семь двойных ошибок, Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 3:1.В третьем круге Свитолина сыграет против румынки, которая выбила из борьбы украинкуЭлина Свитолина (Украина, 1) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3