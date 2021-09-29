София. Марченко обыграл Сеппи и вышел во второй круг

Теннис. ATP 250 - Sofia Open.София (Болгария). Хард (зал). Призовой фонд €419,470. 28 участников.

В Cофии (Болгария) на турнире категории ATP 250 - Sofia Open c призовым фондом €419,470 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.34-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 151-е место, вышел во второй круг после победы над 95-й ракеткой мира, 37-летним итальянцемсо счетом 6:4, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. Марченко взял четыре подачи Сеппи и не удержал одну свою. Соперники выполнили по три подачи навылет и допустили по две двойные ошибки. Это была четвретая победа украинца в пяти встречах с итальянцем.За выход в 1/4 финала Sofia Open Марченко поспорит с(8) из Австралии, который был сильнее шведа– 6:2, 6:4.Илья Марченко (Украина, Q) – Андреас Сеппи (Италия, Q) – 6:4, 6:2Джон Миллман (Австралия, 8) – Микаэль Имер (Швеция) – 6:2, 6:4