Чикаго-2. Надежда Киченок и Ралука Олару стартовали с победы в парном турнире

В Чикаго (США) на турнире категории WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(№35 WTA в парном разряде) и ее напарница румынка(38) победили американку(78) и австралийку(55) со счетом 6:4, 7:5.За 1 час 38 минут игрового времени Киченок и Олару выиграли семь геймов на приеме и проиграли пять на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом Надежда и Ралука совершили девять двойных ошибок, а их соперницы – 12.За выход в четвертьфинал турнира Киченок и Олару сразятся с девятыми сеяными американкой Николь Меликар-Мартинес (18) и Деми Схурс (17) из Нидерландов.