Чикаго-2. Катерина Козлова не прошла в третий круг

Теннис. WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic. Чикаго (США). Хард. Призовой фонд 565,530. Одиночный разряд. 64 участницы.

В Чикаго (США) на турнире категории WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic с призовым фондом 565,530 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.27-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 140-ю позицию, проиграла 98-й ракетке мира, 23-летней румынке. Матч продолжался 1 час 54 минуты и завершился пользу румынки со счетом 7:5. 6:2.Козлова реализовала три брейк-пойнта из 14-ти, Русе – шесть из 14-ти. На подаче соперницы допустили по четыре двойные ошибки, при этом Катерина выполнила два эйса, а Елена-Габриэла – три. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в 1/4 финала Chicago Fall Tennis Classic Русе сыграет или с украинкой Элиной Свитолиной (1), или с американкой Амандой Анисимовой.Елена-Габриэла Русе (Румыния, LD) - Катерина Козлова (Украина, Q) – 7:5, 6:2