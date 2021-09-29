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Чикаго-2. Людмила Киченок и Марта Костюк стартовали с победы в парном турнире
Чикаго-2. Людмила Киченок и Марта Костюк стартовали с победы в парном турниреВ Чикаго (США) на турнире категории  WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинки Людмила Киченок (№46 WTA в парном разряде) и Марта Костюк (57) одержали победу над белоруской Ольгой Говорцовой (13) и американкой Куинн Глисон (173) со счетом 6:7(8), 6:4, 11:9.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. У обеих пар было по одиннадцать брейк-пойнтов. из которых Киченок и Костюк реализовали шесть, а их соперницы – пять. Эйсов в матче не было, при этом украинки допустили шесть двойных ошибок, а Говорцова и Глисон – две.

В четвертьфинале украинкам предстоит разиться с третьим сеяным дуэтом американкой Дезире Кравчик (19) и Алексой Гуарачи (12) из Чили .


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