Чикаго-2. Людмила Киченок и Марта Костюк стартовали с победы в парном турнире

В Чикаго (США) на турнире категории WTA 500 - Chicago Fall Tennis Classic в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинки(№46 WTA в парном разряде) и(57) одержали победу над белоруской(13) и американкой(173) со счетом 6:7(8), 6:4, 11:9.Матч продолжался 1 час 53 минуты. У обеих пар было по одиннадцать брейк-пойнтов. из которых Киченок и Костюк реализовали шесть, а их соперницы – пять. Эйсов в матче не было, при этом украинки допустили шесть двойных ошибок, а Говорцова и Глисон – две.В четвертьфинале украинкам предстоит разиться с третьим сеяным дуэтом американкой Дезире Кравчик (19) и Алексой Гуарачи (12) из Чили .