Нур-Султан. Леся Цуренко не пробилась в 1/4 финала

Теннис. WTA 250 - Astana Open. Нур-Султан (Казахстан). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Нур-Султане (Казахстан) на турнире категории WTA 250 - Astana Open с призовым фондом $235,238 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию украинка, занимающая в мировом рейтинге 161-е место, уступила 88-й ракетке мира, 21-летней россиянке(7). Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4.Цуренко взяла три подачи Грачевой и упустила шесть своих. Навылет Леся не подавала и допустила одну двойную ошибку. Грачева выполнила один эйс и трижды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Соперница Грачевой по 1/4 финала Astana Open определится в матче Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 2) - Анна-Лена Фридзам (Германия).Леся Цуренко (Украина, Q) – Варвара Грачева (Россия, 7) – 6:2, 6:4