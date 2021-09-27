Рейтинг WTA. Элина Свитолина опустилась на шестое место

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 27 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В топ-10 рейтинга произошли изменения. Украинка Элина Свитолина потеряла две позиции и опустилась на шестое место. Полька Ига Свёнтек заняла место украинки, став четвертой ракеткой мира. На один пункт поднялась японка Наоми Осака (7-я), сместив на 8-е место американку Софью Кенин. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Мария Сакари из Греции, поднявшись с 12-го места.Возглавляет мировую классификацию по-прежнему австралийка Эшли Барти, увеличив отрыв от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко до 2727 очков.Кроме Свитолиной места в первой сотне рейтинга занимают еще три украинки. Один пункт потеряла Марта Костюк (57-я), на три поднялась Ангелина Калинина (60). Даяна Ястремская утратила 19 пунктов и опустилась на 72-е место.Во второй сотне рейтинга - три украинских теннисистки. На две позиции опустилась Катерина Козлова (140), на три поднялась Леся Цуренко (161). Катарина Завацкая потеряла 28 пунктов и опустилась на 173-ю строчку рейтинга.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9726 очков2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 70053 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 52654 (6). Ига Свёнтек (Польша) – 47565 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 46687 (8). Наоми Осака (Япония) – 43268 (7). Софья Кенин (США) – 43099 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 413510 (12). Мария Саккари (Греция) - 3995