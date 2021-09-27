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Рейтинг WTA. Элина Свитолина опустилась на шестое место
Рейтинг WTA. Элина Свитолина опустилась на шестое местоЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 27 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В топ-10 рейтинга произошли изменения. Украинка Элина Свитолина потеряла две позиции и опустилась на шестое место. Полька Ига Свёнтек заняла место украинки, став четвертой ракеткой мира. На один пункт поднялась японка Наоми Осака (7-я), сместив на 8-е место американку Софью Кенин. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Мария Сакари из Греции, поднявшись с 12-го места.
Возглавляет мировую классификацию по-прежнему австралийка Эшли Барти, увеличив отрыв от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко до 2727 очков.

Кроме Свитолиной места в первой сотне рейтинга занимают еще три украинки. Один пункт потеряла Марта Костюк (57-я), на три поднялась Ангелина Калинина (60). Даяна Ястремская утратила 19 пунктов и опустилась на 72-е место.

Во второй сотне рейтинга - три украинских теннисистки. На две позиции опустилась Катерина Козлова (140),  на три поднялась Леся Цуренко (161). Катарина Завацкая потеряла 28 пунктов и опустилась на 173-ю строчку рейтинга.

Рейтинг WTA от 27.09.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9726 очков
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 7005
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5265
4 (6). Ига Свёнтек (Польша) – 4756
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4668
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4491
7 (8). Наоми Осака (Япония) – 4326
8 (7). Софья Кенин (США) – 4309
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4135
10 (12). Мария Саккари (Греция) - 3995

57 (56). Марта Костюк (Украина) – 1115
60 (63). Ангелина Калинина (Украина) – 1078
72 (53). Даяна Ястремская (Украина) – 1022
140 (138). Катерина Козлова (Украина) – 532
161 (164). Леся Цуренко (Украина) – 463
173 (145). Катарина Завацкая (Украина) – 426


(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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