Кубок Лэйвера. Сборная Европы досрочно победила сборную Мира (+Видео)

Теннис. Кубок Лэйвера-2021. Бостон (США). 26 сентября

Теннис. Кубок Лэйвера-2021. Бостон (США). 25 сентября





Теннис. Кубок Лэйвера-2021. Бостон (США). 24 сентября

В Бостоне (США) прошел выставочный турнир Кубок Лэйвера. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.Отметим, что за победу в каждом матче первого дня команда получала 1 очко, каждая победа в матчах второго дня оценивалась в 2 очка, в третий день каждая победа приносила 3 очка.После первого дня соревнований Команда Европы выигрывала у сборной Мира со счетом 3:1.Во второй день сборная Европы выиграла у сборной Мира все четыре матча – 8:0В первом матче третьего игрового дня российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев одержали победу в парном разряде и принесли сборной Европы досрочную победу на турнире.Таким образом, сборная Европы повела в соревнованиях со счетом 14:1. В расписании оставалось три матча. Если бы сборная Мира выиграла их, то набрала бы только 9 очков, которые уже не могли повлиять на итоговый результат Кубка Лэйвера. Таким образом, Сборная Европы победила Сборную мира со счетом 14:1.Для сборной Европы это четвёртая победа в четырёх проведённых турнирах. Кубок Лэйвера проводится с 2017 года, но в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.Напомним, сборную Европы представляли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия).За сборную Мира выступали Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).Кубок Лейвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира (последняя состоит из игроков неевропейских стран).Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP.- Райлли Опелка/ Денис Шаповалов (США/Канада) – 6:2, 6:4(7), 10:3– Ник Кирьос (Австралия) – 6:3, 6:4– Джон Иснер (США) – 7:6(5), 6:7(6), 10:5– Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 6:0– Джон Иснер/Ник Кирьос (США/Австралия) – 6:7(8), 6:3, 10:41:3Райлли Опелка (США) –– 3:6, 6:7 (4-7)Феликс Оже Альяссим (Канада) –– 7:6(7-3), 5:7, 8:10Диего Шварцман (Аргентина) –– 6:4, 3:6, 9:11– Александр Зверев / Маттео Берреттини (Германия/Италия) – 4:6, 7:6(7-2), 10:1