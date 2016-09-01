Кубок Лэйвера. Сборная Европы досрочно победила сборную Мира (+Видео)

В Бостоне (США) прошел выставочный турнир Кубок Лэйвера. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.
Отметим, что за победу в каждом матче первого дня команда получала 1 очко, каждая победа в матчах второго дня оценивалась в 2 очка, в третий день каждая победа приносила 3 очка.
После первого дня соревнований Команда Европы выигрывала у сборной Мира со счетом 3:1.
Во второй день сборная Европы выиграла у сборной Мира все четыре матча – 8:0
В первом матче третьего игрового дня российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев одержали победу в парном разряде и принесли сборной Европы досрочную победу на турнире.
Таким образом, сборная Европы повела в соревнованиях со счетом 14:1. В расписании оставалось три матча. Если бы сборная Мира выиграла их, то набрала бы только 9 очков, которые уже не могли повлиять на итоговый результат Кубка Лэйвера. Таким образом, Сборная Европы победила Сборную мира со счетом 14:1.
Для сборной Европы это четвёртая победа в четырёх проведённых турнирах. Кубок Лэйвера проводится с 2017 года, но в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
Напомним, сборную Европы представляли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия).
За сборную Мира выступали Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).
Кубок Лейвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира (последняя состоит из игроков неевропейских стран). Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP.