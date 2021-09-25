Кубок Лэйвера. Сборная Европы выигрывает у сборной Мира 3:1 после первого дня (+Видео)

25-09-2021, 15:07 250 | Теннис / Видео

В Бостоне (США) прошел первый игровой день выставочного турнира Кубок Лэйвера. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.



После первого дня команда Европы выигрывает у команды Мира со счетом 3:1.



В стартовом матче турнира норвежец Каспер Рууд одержал победу над американцем Райлли Опелкой - 6:3, 7:6(4).



Итальянец Маттео Берреттини увеличил преимущество своей команды, победив канадца Феликса Оже-Альяссима – 6:7(3), 7:5, 10:8.



Еше в одном одиночном матче игрового дня россиянин Андрей Рублёв оказался сильнее Диего Шварцмана из Аргентины – 4:6, 6:3, 11:9.



Единственное очко команде Мира добыли в парном матче американец Джон Иснер и канадец Денис Шаповалов, которые нанесли поражение немцу Александру Звереву и итальянцу Маттео Берреттини – 4:6, 7:6(2), 10:1.



Кубок Лейвера — международный теннисный мужской турнир, проводимый на закрытых кортах между командой Европы и командой Мира (последняя состоит из игроков неевропейских стран).



Результаты турнира не учитываются в расчете рейтинга ATP.



Теннис. Кубок Лэйвера-2021. Бостон (США). 24 сентября



Сборная мира — Сборная Европы 1:3



Райлли Опелка (США) – Каспер Рууд (Норвегия) – 3:6, 6:7 (4-7)



Феликс Оже Альяссим (Канада) – Матео Берреттини (Италия) – 7:6(7-3), 5:7, 8:10



Диего Шварцман (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия) – 6:4, 3:6, 9:11



Джон Иснер / Денис Шаповалов (США/Канада) – Александр Зверев / Маттео Берреттини (Германия/Италия) – 4:6, 7:6(7-2), 10:1

