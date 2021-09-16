Порторож. Калинина снялась с матча второго круга

В Портороже (Словения) на турнире категории WTA 250 - Zavarovalnica Sava Portoroz с призовым фондом €189,708 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.64-я ракетка мира, 24-летняя украинкадолжна была встретиться с пятой сеянойиз Словении, но досрочно завершила свое выступление на турнире.Напомним, в матче первого круга Калинина одержала победу над 34-летней итальянкой Сарой Эррани, занимающей в рейтинге WTA 110-е место, со счетом 7:6(4), 6:2.Таким образом, Зиданшек без борьбы прошла в 1/4 финала, где встретится с победительницей матча между своей соотечественницей Каей Юван и сербкой Александрой Крунич (Q).