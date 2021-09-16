Серена Уильямс показала наряд с Met Gala

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала фотографии с Met Gala — бала нью-йоркского Института костюма.«Вы спрашивали, что было у меня под накидкой. Просмотрите фото до конца», — написала Уильямс.В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.В обновлённом рейтинге WTA 39-летняя Серена занимает 41-ю строчку.Met Gala — ежегодное событие в мире моды. Это мероприятие традиционно посещают мировые звёзды, чтобы продемонстрировать самые яркие и необычные наряды.