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Серена Уильямс показала наряд с Met Gala
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала фотографии с Met Gala — бала нью-йоркского Института костюма.

«Вы спрашивали, что было у меня под накидкой. Просмотрите фото до конца», — написала Уильямс.

В конце августа Серена отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.

В обновлённом рейтинге WTA 39-летняя Серена занимает 41-ю строчку.

Met Gala — ежегодное событие в мире моды. Это мероприятие традиционно посещают мировые звёзды, чтобы продемонстрировать самые яркие и необычные наряды.
По материалам: Чемпионат
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