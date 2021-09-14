Порторож. Калинина обыграла Эрани и вышла во второй круг

Теннис. WTA 250 - Zavarovalnica Sava Portoroz. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд €189,708. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Портороже (Словения) на турнире категории WTA 250 - Zavarovalnica Sava Portoroz с призовым фондом €189,708 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.64-я ракетка мира, 24-летняя украинкаодержала победу над 34-летней итальянкой, занимающей в рейтинге WTA 110-е место, со счетом 7:6(4), 6:2.За 1 час 54 минуты игрового времени Калинина реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, Эррани – три их десяти. Ангелина выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а Сара ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в 1/4 фтнала турнира Калинина сыграет или с(5) из Словении, или с итальянкойАнгелина Калинина (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 7:6(4), 6:2