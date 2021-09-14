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Порторож. Калинина обыграла Эрани и вышла во второй круг
Порторож. Калинина обыграла Эрани и вышла во второй кругВ Портороже (Словения) на турнире категории  WTA 250 - Zavarovalnica Sava Portoroz с призовым фондом €189,708 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

64-я ракетка мира, 24-летняя украинка Ангелина Калинина одержала победу над 34-летней итальянкой Сарой Эррани, занимающей в рейтинге WTA 110-е место, со счетом 7:6(4), 6:2.

За 1 час 54 минуты игрового времени Калинина реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, Эррани – три их десяти. Ангелина выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а Сара ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в 1/4 фтнала турнира Калинина сыграет или с Тамарой Зиданшек (5) из Словении, или с итальянкой Кристиной Фернандо.  

Теннис. WTA 250 - Zavarovalnica Sava Portoroz. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд €189,708. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 7:6(4), 6:2
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