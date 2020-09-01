US Open. Зверев победил Харриса: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 09:07 67 | Теннис / Видео

Александр Зверев (№4 ATP) в трех сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса (№46 ATP) со счетом

Александр Зверев второй раз подряд стал полуфиналистом на Открытом чемпионате США.





В Нью-Йорке (США) на турнире ATP категории Grand Slam - US Open в матче 1/4 финала немецкий теннисист(№4 ATP) в трех сетах обыграл представителя ЮАР(№46 ATP) со счетом 7:6(6), 6:3, 6:4 . Матч продолжался 2 часа 6 минут.Александр Зверев второй раз подряд стал полуфиналистом на Открытом чемпионате США.