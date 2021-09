US Open. Джоковиич обыграл в четырех сетах Берретини и вышел в полуфинал

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam - US Open у мужчин в одиночном разряде проходять матчи 1/4 финала.Лидер посева, первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттинин (6), занимающим в мировой классификации восьмое место, со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.За 3 часа 26 минут, проведеннве на корте Джокович взял п'ять подач Берреттини и не удержал одну свою. Новак выполнил 12 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а берреттини 17 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.Джокович является трехкратным победителем US Open и в 12 раз сыграет в полуфинале этого «мэйджора».Соперником Джоковича по полуфиналу станет немецкий теннисист Александр Зверев (4), обыгравший в четвертьфинале представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6(6), 6:3, 6:4.В другом полуфинале открытого чемпионата США скрестят ракетки россиянин Даниил Медведев (2) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12).Теннис. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $27,200,000. Одиночный разряд. 128 участников1/4 финалаНовак Джокович (Сербия, 1) –Маттео Берреттини (Италия, 6) – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3