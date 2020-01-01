US Open. Зверев обыграл Харриса и вышел в полуфинал

Теннис. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $27,200,000. Одиночный разряд. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam - US Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Четвертая ракетка мира немецобыграл в трех партиях представителя ЮАР, занимающего в рейтинге ATP 46-е место, со счетом 7:6(6), 6:3, 6:4.За 2 часа 6 минут игрового времени Зверев сделал четыре брейка из девяти возможных, выполнил 21 эйс и допустил пять двойных ошибок. На счету Харриса два брейка из трех возможных, 13 эйсов и одна двойная ошибка. Теперь в их личном противостоянии немец лидирует со счетом 3:0.Зверев второй раз подряд стал полуфиналистом на Открытом чемпионате США.В финале US Open-2021 соперником Зверева может стать или серб Новак Джокович (1), или итальянец Маттео Берреттинин (6).Александр Зверев (Германия, 4) –Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – 7:6(6), 6:3, 6:4