US Open. Ястремская и Пёрселл не прошли в финал смешанного парного разряда

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam - US Open в смешанном парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская и 23-летний австралиец Макс Пёрселл уступили мексиканке Джулиане Олмос и Марсело Аревало из Сальвадора со счетом 6:4, 4:6, 6:10.Поединок продолжался 1 час 25 минут. По ходу поединка у соперников было по 11 брейк-пойнтов, из которых обе пары реализовали по одному. Ястремская и Пёрсел выполнили шесть эйсов и допустили две двойные ошибки, а Олмос и Аревало на подаче не ошибались и два раза подали навылет.Отметим, что Даяна Ястремская стала первой украинкой, которая выступала в 1/2 финала US Open в миксте.В финале соперниками Олмос и Аревало станут сильнейшие в матче Джессика Пегула / Остин Крайчек (США/США) – Дезире Кравчик / Джо Солсбери (США/Великобритания).