Илья Марченко проиграл на старте турнира ATP в Вашингтоне

Теннис. ATP 500 - - Citi Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд $807,210 . 48 участников.

Сегодня, 3 августа, в Вашингтоне (США) на турнире категории ATP 500 - Citi Open c призовым фондом $2,046,340 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.33-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 157-е место, уступил в трех сетах 64-й ракетке мира, 28-летнему американцу. Поединок продолжался 3 часа и завершился в пользу американца со счетом 4:6, 6:4, 7:6(1).Соперники взяли по пять подач друг друга. Илья выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки. Гирон десять раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. Теперь в их личном противостоянии американец впереди – 2:0.Во втором круге соперником Гирона будет британец Кэмерон Норри, который получил седьмой номер посева и первый круг пропускает.Маркос Гирон (США) - Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:4, 7:6(1)Илья Ивашко (Беларусь) – Егор Герасимов (Беларусь) – 7:5, 6:4Кеи Нишикори (Япония) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:3Вашек поспишил (Канада) – Эмилио Гомес (Эквадор, Q) – 4:6, 6:3, 6:3Джек Сок (США, WC) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:7(3), 4:0 RtАндреас Сепи (Италия) – Ясктака Утияма (Япония) – 3:6, 7:5, 6:3Ричардас Беранкис (Литва) – Митчел Крюгер (США) – 7:6(4), 6:2Дженсон Бруксби (США) - Кевин Андерсон (ЮАР) – 7:6(6), 6:3