Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский поднялись на один пункт каждый

2-08-2021, 18:23 267 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинцы Илья Марченко и Сергей Стаховский поднялись на одну позицию каждый и занимают 157-е и 227-е места соответственно.



В топ-10 рейтинге без изменений. Возглавляет зачет серб Новак Джокович, опережая на 1893 очка россиянина Даниила Медведева. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира канадец Денис Шаповалов.



Рейтинг ATP от 02.06.08.2021 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12113 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10220

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8000

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7340

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7095

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 4488

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625

…

157 (158) . Илья Марченко (Украина) – 482

227 (228). Сергей Стаховский (Украина) – 305



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)