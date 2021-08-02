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Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский поднялись на один пункт каждый
Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Украинцы Илья Марченко и Сергей Стаховский поднялись на одну позицию каждый и занимают 157-е и 227-е места соответственно.

В топ-10 рейтинге без изменений. Возглавляет зачет серб Новак Джокович, опережая на 1893 очка россиянина Даниила Медведева. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира канадец Денис Шаповалов.

Рейтинг ATP от 02.06.08.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12113 очка
2 (2). Даниил Медведев (Россия) —  10220
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8000
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7340
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7095
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 4488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625

157 (158) . Илья Марченко (Украина) – 482
227 (228). Сергей Стаховский (Украина) – 305

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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